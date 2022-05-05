За 5 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога на Сході України: знищено 8 танків та 7 безпілотників
За 5 травня на Донецькому та Луганському напрямках ЗС України відбили 11 атак російських окупантів. Знищено зокрема 8 танків та 7 безпілотників ворога
Про це повідомляється на сторінці пресслужби Об'єднаних сил.
Як стало відомо, упродовж доби 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак російських окупантів на Луганському та Донецькому напрямках.
Зокрема українські війська знищили 8 російських танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Крім того, підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
- Нагадаємо, що 5 травня протиповітряна оборона ЗСУ збила ворожу ракету над Сумщиною
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