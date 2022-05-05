ЗСУ збили над Сумщиною ворожу ракету
Протиповітряна оборона Збройних сил України збила ворожу ракету над Сумщиною
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Сили ППО збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом Сумської області.
- 3 травня російські війська вдарили міноментами по Сумській області.
- Прикордонники Сумщини отримали у користування трофейний російський БМП-2.
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