Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, до окупації росіянами частини території області у 2014 році, Луганщина перебувала у п’ятірці найбільш міцних промислово-економічних регіонів України.

"Промисловість завжди залишалась надійною опорою області, створювала нові робочі місця, забезпечувала надходження до бюджету. Але за цей час саме вона зазнала найбільших втрат – близько 403,9 млрд гривень обсягів реалізованої продукції промислових підприємств", - зазначає Гайдай.

Він також додав, що наразі втрати обсягів реалізованої продукції підприємств оптової та роздрібної торгівлі області становлять близько 133,5 млрд грн, будівництва – 11,7 млрд гривень, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 15,4 млрд гривень, тимчасового розміщування й організації харчування – 0,8 млрд гривень.

"РФ руйнує економічний потенціал області вже дев’ятий рік. За попередні роки нічого не було відбудовано на раніше окупованій території. Навпаки – деякі виробництва зупинили свої потужності", - додав Гайдай.

Також очільник ОВА зазначив, що у населених пунктах, окупованих у 2022 році, ситуація буде ще складнішою, оскільки майже усі підприємства, які неможливо було евакуювати фізично, окупанти знищили.

"Попри чисельні обіцянки окупанта, діяльність "Азоту", "Зорі", чи НПЗ відновити неможливо. Обладнання, яке не встигло вигоріти вщент, не підлягає відновленню, також серйозні пошкодження має інфраструктура навколо цих промислових вузлів", - розповів Гайдай.

Остаточні розрахунки збитків обіцяють провести одразу після перемоги та притягнути РФ до відповідальності.

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