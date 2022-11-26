Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони

За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони

26 листопада, 2022 субота
09:30
війна з Росією знищена російська техніка

Від 24 лютого російські окупанти втратили на війни в Україні 86 710 рашистів, 5848 бронемашин, 2901 танк і 1554 безпілотники

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного до 26 листопада Росія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 86 710 (+560) осіб:
  • танків – 2901 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 5848 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1896 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО – 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
  • крилаті ракети – 531 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
  • спеціальна техніка – 163 (+0).

Генштаб уточнює остаточні втрати.

  • На Луганщині та тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти зазнають втрати.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
Читайте також:
25 листопада, 2022 п'ятниця
Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
Автор Михайло Жернаков
25 листопада, 2022 п'ятниця
У нас тут знайшли цілий суд, який теж працює на ворога, причому давно
25 листопада, 2022 п'ятниця
Червона лінія: Подробиці таємних переговорів Байдена і Сі щодо України
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 листопада
10:22
ракета
Британська розвідка пояснила, чому РФ б'є по Україні ракетами, які призначені для доставки ядерних боєголовок
10:22
Голодомор
Щоб уникнути трагедій Голодомору, треба перемогти наступників Сталіна, - МЗС Латвії
10:19
голодомор
Українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів
10:06
OPINION
Богдан Данилишин
Викликом для України є високий рівень безробіття
09:40
Києво-Печерська Лавра
Українці просять президента повернути у власність Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату
08:53
Уряд Канади виділив близько $7,6 млн на закупівлю генераторів для України
08:34
Наслідки одного з російських обстрілів на Нікопольщині
Окупанти за ніч п'ять разів обстріляли Нікопольський район
08:08
тіла російських окупантів
Лікарні Луганщини переповнені пораненими росіянами, а морги - тілами загарбників, - Генштаб 
08:06
Війська НАТО показали проведення навчань поблизу кордонів Білорусі та Росії
08:03
OPINION
Агія Загребельська
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
07:40
Обстріл Куп'янська
Загарбники за добу випустили 11 ракет, влучання є у щонайменше п'яти населених пунктах Харківщині, Донеччині та Запорізької області, - Генштаб
07:13
домашнє насильство
В Україні стартувала акція "16 днів проти гендерно зумовленого насильства"
06:41
генератор
Рятувальники закликали безпечно використовувати генератори
06:23
Канада виділити близько $23 млн на експорт зерна з України
04:31
Інфографіка
Ліонель Мессі
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 26 листопада
03:38
Кріштіану Роналду
Роналду знайшов несподіване місце продовження кар'єри
03:10
Гуляйполе
ЗСУ завдали Росії втрат у районі Гуляйполя та неподалік Скадовська
02:29
Patriot
Блащак пояснив, чому розміщення Patriot в Україні вигідно для безпеки Польщі
01:54
лікарі
На лікування за кордон виїхали переважно важкохворі діти й молодь, а хронічно хворі старші люди залишилися, – медексперт
01:43
Сирія
Дві ракети атакували базу США у Сирії
01:27
У Польщі провели військові навчання з союзниками: врахували й український досвід 
01:10
ЗСУ
ЗСУ знищили російську базу біля Мелітополя і штаб окупантів на Луганщині
00:38
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдепартамент США
00:35
На ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
00:19
Оновлено
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру
00:13
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
На Сумщині більше ніж 70 прильотів за день. Росія обстріляла регіон з РСЗВ та гранатомета
00:13
супутниковий знімок кримського мосту
Вертольоти, танки й ЗРК: українські спецслужби завдяки космічній розвідці виявили близько 2600 одиниць ворожої техніки
2022, п'ятниця
25 листопада
23:58
Херсон
Від 20 листопада внаслідок російських обстрілів загинули 15 херсонців
23:58
віза Чехія
Чехія готова цієї зими прийняти ще десятки тисяч біженців з України
23:55
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 листопада
23:42
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Білорусь не атакуватиме Україну наприкінці листопада: розвідка попередила українців про ІПСО
23:41
На фото Дмитро Кулеба
Чимало країн постачають зброю Україні, але не хочуть, щоб про них говорили, - Кулеба
23:40
Херсон
У суботу в Херсон почнуть тестово подавати електроенергію
23:24
визволений Херсон
З Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей
23:13
Оновлено
Гарет Бейл, ЧС-2022, збірна Уельсу
ЧС-2022: результати усіх матчів 25 листопада
23:04
збірна Англії, збірна США, ЧС-2022
США і Англія несподівано зіграли внічию на ЧС-2022
23:00
ОБСЄ
Україна, Естонія та Литва оголосили бойкот ПА ОБСЄ, яка відмовилась виганяти делегацію Росії
22:58
Ексклюзив
Херсон
У Херсоні брак швидких та пожежних машин, також у місті вкрай необхідно налаштувати будь-яке сповіщення про тривогу, - політолог Молчанов
22:35
пенсія
Україна залучить ще $500 млн фінансування від МБРР: гроші підуть на зарплати та соцдопомоги
22:25
Зеленський
Після російських ударів 23 листопада без світла було 12 млн абонентів, зараз на половину менше, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV