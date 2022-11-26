За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного до 26 листопада Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 86 710 (+560) осіб:

танків – 2901 (+2) од,

бойових броньованих машин – 5848 (+4) од,

артилерійських систем – 1896 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО – 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),

крилаті ракети – 531 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,

спеціальна техніка – 163 (+0).

Генштаб уточнює остаточні втрати.

На Луганщині та тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти зазнають втрати.

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