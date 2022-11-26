За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони
Від 24 лютого російські окупанти втратили на війни в Україні 86 710 рашистів, 5848 бронемашин, 2901 танк і 1554 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного до 26 листопада Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 86 710 (+560) осіб:
- танків – 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 5848 (+4) од,
- артилерійських систем – 1896 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО – 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
- крилаті ракети – 531 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Генштаб уточнює остаточні втрати.
- На Луганщині та тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти зазнають втрати.
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