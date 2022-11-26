Лікарні Луганщини переповнені пораненими росіянами, а морги - тілами загарбників, - Генштаб
На Луганщині та тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти зазнають втрати. Росіяни все менше допомагають своїм військовим, а у військкоматах не вистачає призовників
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
"Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області. Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними", - пише пресслужба.
Повідомляється, що лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників.
У ЗСУ підтвердили втрати рашистів за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
"У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - роз'яснили в Генштабі.
Також у Василівському районі знищено два склади, 7 одиниць військової техніки різного типу, до 130 загарбників поранено.
Водночас в Росії закликають громадян плести маскувальні сітки, нести теплий одяг для своїх військ.
"Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Так, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям в польових умовах", - пишуть у пресслужбі.
Утім попри пропаганду серед росіян спостерігається певний спад матеріальної підтримки загарбників.
Крім того, військкомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.
- Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тисяч російських військових.
- 27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
- Російське командування продовжує перекидати військових на територію Білорусі, їх там уже близько 12 тисяч осіб.
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