Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

"Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області. Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними", - пише пресслужба.

Повідомляється, що лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників.

У ЗСУ підтвердили втрати рашистів за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - роз'яснили в Генштабі.

Також у Василівському районі знищено два склади, 7 одиниць військової техніки різного типу, до 130 загарбників поранено.

Водночас в Росії закликають громадян плести маскувальні сітки, нести теплий одяг для своїх військ.

"Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Так, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям в польових умовах", - пишуть у пресслужбі.

Утім попри пропаганду серед росіян спостерігається певний спад матеріальної підтримки загарбників.

Крім того, військкомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.

Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тисяч російських військових.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

Російське командування продовжує перекидати військових на територію Білорусі, їх там уже близько 12 тисяч осіб.

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