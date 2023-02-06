За час повномасштабної війни в Україні загинула 461 дитина

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Так станом на ранок 6 лютого в Україні внаслідок бойових дій постраждали щонайменше 1380 дітей. 461 з них загинула, ще понад 919 зазнали поранень.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86. У Запорізькій області постраждало 84 дитини, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

Проте дані не є остаточними. Наразі фахівці працюють над їх встановленням в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, стало відомо, що 2 лютого внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гола Пристань на Херсонщині загорілася автівка. У ній перебувало троє людей, серед яких 8-річний хлопчик, який загинув.