За час повномасштабної війни в Україні загинула 461 дитина
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула щонайменше 461 дитина, ще понад 919 зазнали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Так станом на ранок 6 лютого в Україні внаслідок бойових дій постраждали щонайменше 1380 дітей. 461 з них загинула, ще понад 919 зазнали поранень.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86. У Запорізькій області постраждало 84 дитини, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.
Проте дані не є остаточними. Наразі фахівці працюють над їх встановленням в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Крім того, стало відомо, що 2 лютого внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гола Пристань на Херсонщині загорілася автівка. У ній перебувало троє людей, серед яких 8-річний хлопчик, який загинув.
- 5 лютого за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію РФ.
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