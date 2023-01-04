За день окупанти 55 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено електролінії
У середу, 4 січня, окупанти 55 разів вдарили по Сумщині, внаслідок чого були пошкоджені електролінії. Під обстріл потрапили Краснопільська, Шалигинська, Білопільська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
За його словами, росіяни обстріляли прикордоння Краснопільської громади з мінометів, всього було 19 прильотів. Також противник ударив протитанковою керованою ракетою.
По Білопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів, зафіксовано 18 прильотів. В результаті обстрілу пошкоджено електролінію.
У Шалигинській громаді зафіксовано 1 приліт ворожого артснаряду, Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із САУ, всього 4 прильоти, пошкоджено електролінію.
Також, з території Росії було 12 прильотів з артилерії по прикордонню Середино-Будської громади.
- У середу, 4 січня, окупанти завдали по Україні 9 авіаударів та здійснили 14 обстрілів з РСЗВ. Окрім того, 3 ракетні удари було нанесено по місту Костянтинівка, що на Донеччині.
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