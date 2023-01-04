За день окупанти 55 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено електролінії

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

За його словами, росіяни обстріляли прикордоння Краснопільської громади з мінометів, всього було 19 прильотів. Також противник ударив протитанковою керованою ракетою.

По Білопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів, зафіксовано 18 прильотів. В результаті обстрілу пошкоджено електролінію.

У Шалигинській громаді зафіксовано 1 приліт ворожого артснаряду, Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із САУ, всього 4 прильоти, пошкоджено електролінію.

Також, з території Росії було 12 прильотів з артилерії по прикордонню Середино-Будської громади.

У середу, 4 січня, окупанти завдали по Україні 9 авіаударів та здійснили 14 обстрілів з РСЗВ. Окрім того, 3 ракетні удари було нанесено по місту Костянтинівка, що на Донеччині.

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