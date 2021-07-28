За день окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.



"У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначається у повідомленні.



Під час обстрілів противник застосовував міномети калібру 82 мм, 120 мм, ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, протитанкові ракетні комплекси, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, на межі Луганської та Донецької областей було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



Крім того, піротехнічні розрахунки Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували 11 гектарів території в районі проведення Операції об'єднаних сил у середу та передали на знищення 148 вибухонебезпечних предметів.



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