За день Росія обстріляла 5 громад Сумщини. Є поранені та руйнування
У вівторок, 31 січня, російські терористи обстріляли 5 громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
По території Краснопільської громади росіяни з самого ранку били з мінометів. Відомо про 12 мін, а десь через 2 години − ще 9.
На Юнаківську громаду ворожий БПЛА скинув 2 вибухових пристрої (ВОГ). Білопільська громада: артобстріл території − 1 прильот, а також ворог бив з мінометів − 11 прильотів.
У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл − спочатку 4, а потім ще 3 прильоти.
"Шосткинська громада: близько 18:20 завдано, вірогідно, ракетного удару (1 прильот) по території одного з підприємств в м. Шостка. Є поранені мирні жителі та руйнування в Шостці, в усіх інших випадках, на щастя, без наслідків", - пишуть в ОВА.
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