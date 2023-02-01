За день Росія обстріляла 5 громад Сумщини. Є поранені та руйнування

Про це повідомляє Сумська ОВА.

По території Краснопільської громади росіяни з самого ранку били з мінометів. Відомо про 12 мін, а десь через 2 години − ще 9.

На Юнаківську громаду ворожий БПЛА скинув 2 вибухових пристрої (ВОГ). Білопільська громада: артобстріл території − 1 прильот, а також ворог бив з мінометів − 11 прильотів.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл − спочатку 4, а потім ще 3 прильоти.

"Шосткинська громада: близько 18:20 завдано, вірогідно, ракетного удару (1 прильот) по території одного з підприємств в м. Шостка. Є поранені мирні жителі та руйнування в Шостці, в усіх інших випадках, на щастя, без наслідків", - пишуть в ОВА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb