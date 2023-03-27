Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської обласної ради, офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко.

Він зараз перебуває на Луганщині.

"Останній тиждень війна більш позиційна. Є перевага на певних ділянках у піхоті, дійсно є велика перевага у людях. Ми розуміємо, що Росія - велика країна. "М'яса" в них дуже багато - вагнерівці, які були ув'язненими, бійці "Л/ДНР". Вони їх використовують", - зазначив офіцер.

Дорошенко додав, що допомога від наших партнерів (снаряди, броня, танки) надходить.

"Війна триває дев'ятий рік, повномасштабна уже рік. Щодо піхоти - я вважаю, що за деякий час будуть проблеми у нас з людьми. Ті люди, які навчаються добре, але хто буде виконувати наступальні, штурмові дії? Поки ми цього не бачимо, але за деякий час, можливо. У нас же теж є втрати. Ми компенсувати у такій кількості, як Росія не зможемо. У них фактично конвеєр, у нас такого нема", - підсумував нацгвардієць.