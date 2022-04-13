За добу Харківщина зазнала 53 обстрілів, загинуло 7 людей, - голова ОВА
За минулу добу на Харківщині окупаційні війська нанесли 53 ударів із артилерії та РСЗВ, на жаль, унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителів, з них - 3 дітей, загинуло 7 осіб
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 ударів із артилерії та РСЗВ. На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителя, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей. Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні. Ми нічого не пробачимо! Ворог діє жалюгідними методами, тероризуючи цивільних", - написав Синєгубов.
Голова Харківської ОВА також наголосив, що підстав для евакуації з Харкова немає
Шановні жителі Харківщини, доповідаю про ситуацію станом на 13 квітня.
"Повірте, наші ЗСУ щодня знищують багато техніки та живої сили росіян, вірте нашим захисникам та зберігайте спокій! Наші Збройні Сили тримають позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння. Маємо успіхи по Роганському, Дергачівському напрямках. По Ізюмському - наші ЗСУ постійно ведуть бої, щоб не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей", - написав Синєгубов.
- Відзначимо, 1 617 багатоповерхових житлових будинків зруйновано в Харкові з початку повномасштабного нападу РФ на Україну
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