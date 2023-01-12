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Війна з Росією: хроніка
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За добу на Донеччині російські війська убили мирного жителя

12 січня, 2023 четвер
08:18
війна з Росією

11 січня внаслідок воєнних дій російських загарбників на території Донецької області загинув мирний житель Парасковіївки

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 11 січня росіяни вбили мирного жителя у селі Парасковіївка Бахмутського району Донецької області.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до ранку 12 січня 2023 року на Донеччині внаслідок дій рашистів загинуло 1297 українців. Щонайменше 2840 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.

  • Протягом 9 січня російські війська вбили двох і поранили чотирьох жителів Невського Луганської області. Також поранення отримали четверо мирних жителів Бахмута і двоє з смт Курахівка Донецької області.  
  • Удень 11 січня російські загарбники обстріляли місто Курахове на Донеччині. Внаслідок цього пошкодження завдані домівкам мирних жителів, адмінбудівлі та підприємству.  

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Маріуполь
російська армія
Донеччина
окупанти
Волноваха
воєнні злочини Росії
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