За добу на Донеччині загинуло 3 цивільних, поранено 7, - голова ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Голова Донеччини також відзначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі - досі неможливо уточнити.



"Росія вбиває цивільних! 14 квітня внаслідок російських обстрілів та авіаударів на Донеччині загинуло ще 3 цивільних, поранено 7. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Волновасі, однак загальну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити наразі неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - наголосив Кириленко.





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