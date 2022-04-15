За добу на Донеччині загинуло 3 цивільних, поранено 7, - голова ОВА
14 квітня у Донецькій області загинуло ще 3 цивільних осіб, також 7 отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Голова Донеччини також відзначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі - досі неможливо уточнити.
"Росія вбиває цивільних! 14 квітня внаслідок російських обстрілів та авіаударів на Донеччині загинуло ще 3 цивільних, поранено 7. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Волновасі, однак загальну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити наразі неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - наголосив Кириленко.
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