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За добу на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень, тривають важкі бої за Бахмут, - Генштаб ЗСУ

20 травня, 2023 субота
07:30
Війна з Росією ЗСУ

За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на фронті, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового удару "шахедами" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки. 

Сили оборони завдали ударів по 20 районах зосередження живої сили противника

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші воїни знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 18 іранських ударних БПЛА Shahed, 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та 10 ворожих розвідувальних дронів різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.

РФ за добу завдала 6 ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні 

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує застосування тактики терору.

Окупанти продовжують примусову паспортизацію в Каховці 

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи.  Проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації. Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.

Ситуація за напрямками

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. 

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Федорівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степоврго, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Новокалинового, Бердичів , Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили понад 20 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив понад 10 безуспішних наступальних дій в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новолюбівка та Діброва Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Студенок Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. 

Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Плетенівка та Землянки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Карповичі Чернігівської області; Малушине, Шпиль, Волфине, Олексіївка, Садки, Мотриця, Тур’я, Славгород, Верхня Пожня та Пожня Сумської області, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис. 

Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. 

Серед них – Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області;  а також Золота Балка, Берислав, Зеленівка, Степанівка, Кізомис та місто Херсон. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих  угруповань не виявлено. 

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