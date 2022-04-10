За добу на Харківщині російські окупанти вбили 10 цивільних, серед загиблих є дитина, – голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Росіяни знову атакують мирне населення. Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах", – заявив він.



Внаслідок обстрілів загинули 10 осіб, серед яких одна дитина. Ще 11 людей отримали поранення. За словами Синєгубова, найгарячішою точкою в області залишається місто Ізюм.



"Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримають позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", – зазначив він.



Голова ОВА додав, що на сьогодні підстав для масової евакуації жителів Харкова немає.

Водночас Генштаб допускає активізацію боїв за Харків, який окупанти продовжують частково блокувати.