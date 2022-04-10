За добу на Харківщині російські окупанти вбили 10 цивільних, серед загиблих є дитина, – голова ОВА
Внаслідок обстрілів Харківської області у неділю 10 квітня, загинули 10 осіб, серед яких одна дитина. Ще 11 людей постраждали
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Росіяни знову атакують мирне населення. Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах", – заявив він.
Внаслідок обстрілів загинули 10 осіб, серед яких одна дитина. Ще 11 людей отримали поранення. За словами Синєгубова, найгарячішою точкою в області залишається місто Ізюм.
"Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримають позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей", – зазначив він.
Голова ОВА додав, що на сьогодні підстав для масової евакуації жителів Харкова немає.
- Водночас Генштаб допускає активізацію боїв за Харків, який окупанти продовжують частково блокувати.
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