Є ймовірність активізації боїв за Харків, – Генштаб ЗСУ
РФ намагається завершити підготовку до наступальної операції на Сході України: перегруповується, нарощує забезпечення військ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграм.
"Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей", – йдеться у повідомленні.
При цьому Генштаб допускає активізацію боїв за Харків, який окупанти продовжують частково блокувати.
"Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій. Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил - на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків", – вказав Генштаб.
Проблемне місце країни-агресора – матеріально-технічне забезпечення військ Західного округу. Мова йже про нестачу запасних частин, окремих типів боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та логістики матеріально-технічних засобів.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог хоче взяти під контроль Попасну, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку.
Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.
Щоб посилити противповітряну оборону на Донецькому напрямку, окупанти перемістили дивізіон ракетних комплексів середньої дальності С-350 “Вітязь” до міста Таганрог Ростовської області. При цьому загарбники переміщають додаткове озброєння і техніку з Південного військового округу.
Очікуються спроби противника прорвати нашу оборону та просунутися до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.
На Південнобузькому напрямку ворог намагався зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Імовірно, окупанти спробують вийти на адміністративні кордони Херсонської області.
- Нагадаємо, 10 квітня Росія повторно атакувала аеропорт у Дніпрі і знищила його вщент, а також всю інфраструктуру навколо.
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