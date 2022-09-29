Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Так, упродовж доби в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. У Харківському районі - села Стрілеча та Красне. У Богодухівському районі під удар потрапило місто Соснівка. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Також зайнялися пожежі.

Також у Куп'янському районі за добу госпіталізували сімох людей із пораненими. А в Ізюмському районі області на міні підірвався та отримав поранення 26-річний чоловік.

29 серпня стало відомо, що на звільненій Харківщині знайшли останки родини азербайджанців.