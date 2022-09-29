За добу на Харківщині три райони зазнали обстрілів, ще в одному на міні підірвався чоловік
На Харківщині упродовж доби обстрілювали Куп'янський, Харківський і Богодухівський райони, а в Ізюмському районі на міні підірвався чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Так, упродовж доби в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. У Харківському районі - села Стрілеча та Красне. У Богодухівському районі під удар потрапило місто Соснівка. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Також зайнялися пожежі.
Також у Куп'янському районі за добу госпіталізували сімох людей із пораненими. А в Ізюмському районі області на міні підірвався та отримав поранення 26-річний чоловік.
- 29 серпня стало відомо, що на звільненій Харківщині знайшли останки родини азербайджанців.
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