Про це повідомляє Report.

За даними видання, виявлено тіла 45-річного Алішира Нуруллаєва, його дружини та неповнолітньої дитини. Сім'я загинула внаслідок російських ударів, коли окупанти намагалися зайняти район.

Наразі група азербайджанців, які проживають у Харківській області, організували їхнє поховання. Тіла родини залишалися незачепленими до деокупації області.

16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.

Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.

20 вересня в Козачій Лопані знайшли ще дві російські катівні.

22 вересня в Макаровому на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого застрелив росіянин під час окупації села.

26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.

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