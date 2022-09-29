На звільненій від росіян Харківщині знайшли тіла родини азербайджанців, - ЗМІ
У звільненому Чугуївському районі Харківської області виявили останки родини з Азербайджану
Про це повідомляє Report.
За даними видання, виявлено тіла 45-річного Алішира Нуруллаєва, його дружини та неповнолітньої дитини. Сім'я загинула внаслідок російських ударів, коли окупанти намагалися зайняти район.
Наразі група азербайджанців, які проживають у Харківській області, організували їхнє поховання. Тіла родини залишалися незачепленими до деокупації області.
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