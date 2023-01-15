За добу окупанти вбили 7 мешканців Донеччини

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко поінформував у телеграмі.

Упродовж доби 14 січня загарбники вбили сімох жителів Донеччини: 4 в Авдіївці, а також місцевих мешканців у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці.

Зазначається, що ще 4 людини в Донецькій області дістали поранення.

Нагадаємо, минулого дня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабашу повідомляв, що внаслідок обстрілу росіянами з "градів" і ствольної артилерії Авдіївки на Донеччині загинули щонайменше троє людей.

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