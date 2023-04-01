Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що Дружківка зазнала ударів російськими ракетами та РСЗВ "Смерч". Найбільше постраждав центральний район міста.

"Перший обстріл стався близько 17:00, останній - о 01:30. Ворог накрив житловий сектор "смерчами". Внаслідок вибуху постраждав 48-річний чоловік, пораненого госпіталізовано", - ідеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, друга хвиля обстрілів розпочалася вночі, коли люди спали. Росіяни поцілили по місту двома ракетами, тип яких встановлюється.

"Загалом пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, соціальна та критична інфраструктура.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ", - заявили правоохоронці.