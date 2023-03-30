Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.

29 березня російська армія завдала по Україні 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснила 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури", - наголосили в Генштабі.

29 березня ЗСУ відбили понад 60 ворожих атак, а авіація 5 разів ударила по районах зосередження окупантів

Зазначається, що РФ зосередила зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 ворожих атак на них. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Також минулої доби українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Тоді ж ракетники та артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

У тимчасово окупованому Криму російська ФСБ проводить контррозвідувальні заходи, супроводжуючи їх принизливою фільтрацією

"У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо", - повідомили військові.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

29 березня росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове.

На Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине, Білогорівка - Луганської, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника захисники відбили 28 атак противника. Водночас протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Обстріляли населені пункти, серед них: Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни обстріляли райони Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, серед них – Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Томарине, Розлив Херсонської області та місто Херсон.