За добу Росія втрати в Україні 370 солдатів, 44 танки, 2 РСЗВ і літак, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратили 60 800 солдатів, 2424 танки й 340 РСЗВ
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 60800 (+370) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2424 (+44) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5018 (+27) од.
- артилерійських систем – 1407 (+2)од.
- РСЗВ – 340 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 177 (+1) од.
- літаків – 266 (+1) од.
- гелікоптерів – 228 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2)
- крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.
- спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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