Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 60800 (+370) осіб ліквідовано

танків ‒ 2424 (+44) од.

бойових броньованих машин ‒ 5018 (+27) од.

артилерійських систем – 1407 (+2)од.

РСЗВ – 340 (+2) од.

засобів ППО ‒ 177 (+1) од.

літаків – 266 (+1) од.

гелікоптерів – 228 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2)

крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.

спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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