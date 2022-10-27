За добу Росія втратила гелікоптер, 13 бойових бронемашин і 320 військових, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила 69 220 військових, 5364 бойові бронемашини і 249 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягають:
- особового складу - близько 69 220 (+320) окупантів
- танків - 2631 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5364 (+13) од.
- артилерійських систем - 1690 (+4) од.
- реактивних систем залпового вогню - 379 (+2) од.
- засобів ППО - 192 (+0) од.
- літаків - 271 (+0) од.
- гелікоптерів - 249 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1398 (+19) од.
- крилатих ракет - 351 (+1), од.
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4078 (+2) од.
- спеціальної техніки - 150 (+1) од.
Повні дані уточнюють.
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