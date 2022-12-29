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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія втратила на війни в Україні 790 окупантів, гелікоптер, танк, 10 дронів

29 грудня, 2022 четвер
08:25
війна з Росією Втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 104,5 тис. рашистів, 6047 бронемашин, 3018 танків, 1717 безпілотників і 268 гелікоптерів

Про це інформує в телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 29 грудня на війні в Україні Росія втратила:

  • особового складу – близько 104560 (+790) осіб,
  • танків – 3018 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 6047 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2004 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+5) од,
  • засоби ППО – 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 268 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
  • крилаті ракети – 653 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 179 (+0).

28 грудня російські окупанти найбільших втрат зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

  • Ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "шахед".
  • Також 28 грудня українська ППО збила 5 російських БПЛА, які намагались вдарити по Дніпропетровській області.  

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Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
втрати окупантів
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