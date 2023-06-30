За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 11 артсистем та 6 бойових бронемашин, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 228 340 солдатів, 7863 бойових бронемашини і 3519 безпілотників оперативно-тактичного рівня
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 30 червня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб
- танків ‒ 4041 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 7863 (+6)
- артилерійських систем – 4127 (+11)
- РСЗВ – 630 (+3)
- засобів ППО ‒ 389 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 308 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6)
- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5)
- спеціальної техніки ‒ 569 (+0)
Остаточні дані уточнюють.
- Нагадаємо, підрозділи Нацгвардії України на всіх напрямках ведення бойових дій за тиждень ліквідували понад 300 ворогів. Окрім того, знищили 5 танків, 12 одиниць бойової броньованої техніки, 9 автомобілів, 3 самохідні артустановки, 2 комплекси РЕБ "Борисоглебск-2", а також ротний опорний пункт і склад боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе