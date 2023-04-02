За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 4 артсистеми, 2 танки й БПЛА
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 174 550 окупантів, 3618 танків, 2249 БПЛА, 306 літаків та 291 гелікоптер
Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3618 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5)
- артилерійських систем – 2687 (+4)
- РСЗВ – 527 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 279 (+0)
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9)
- спеціальна техніка ‒ 296 (+0)
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу мовилося, що впродовж минулої доби ЗСУ відбили понад 70 атак противника та знищили БПЛА "Орлан-10".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе