За добу Росія втратила в Україні 620 військових, 7 бойових бронемашин і 2 артилерійські системи
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні 103 220 військових, 6024 бойових бронемашин і 1998 артилерійських систем
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати росіян із 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3016 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6024 (+7) од,
- артилерійських систем – 1998 (+2) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+1).
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
- Упродовж 26 грудня вразили 6 районів зосередження живої сили російських загарбників.
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