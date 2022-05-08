За добу українські Повітряні сили знищили 1 вертоліт, 11 безпілотників: РФ випустила по Україні 10 ворожих ракет
У суботу, 7 травня, Протиповітряна оборона України знищила 1 вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети РФ
Оперативну інформацію повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
"Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону. Противник випустив по цілях в Україні близько 10 крилатих ракет", - наголосили в ЗСУ.
Загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей РФ:1 вертоліт,11 БпЛА ОТР та 2 крилаті ракети.
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