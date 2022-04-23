За добу українські військові знищили 28 одиниць військової техніки окупантів і п'ять російських повітряних цілей, - Міноборони України

Про це заявило Міноборони України.



"Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога", - зазначили в міністерстві.



Зокрема, українські військові знищили чотири танки, п'ять систем артилерії, 15 одиниць бронетехніки, бойову бронемашину та чотири одиниці автомобільної техніки. У небі над Донбасом ЗСУ збили ворожі літак Су-25, крилату ракету та три безпілотники "Орлан-10".



Нагадаємо, штурмовики Закарпатської бригади знищили російський БТР.

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