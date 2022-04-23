За добу українські військові знищили 28 одиниць військової техніки окупантів і п'ять російських повітряних цілей, - Міноборони України
23 квітня ЗСУ відбили 12 ворожих атак і знищили російські танки, артилерію, бронемашини, бронетехніку, автотехніку, літак, крилату ракету та безпілотники
Про це заявило Міноборони України.
"Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога", - зазначили в міністерстві.
Зокрема, українські військові знищили чотири танки, п'ять систем артилерії, 15 одиниць бронетехніки, бойову бронемашину та чотири одиниці автомобільної техніки. У небі над Донбасом ЗСУ збили ворожі літак Су-25, крилату ракету та три безпілотники "Орлан-10".
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