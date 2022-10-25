Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають:

особового складу - близько 68420 (+480) солдатів

танків - 2611 (+21) од.

бойових броньованих машин - 5321 (+26) од.

артилерійських систем - 1674 (+1) од.

реактивних систем залпового вогню - 377 (+2) од.

засобів ППО - 190 (+1) од.

літаків - 271 (+1) од.

гелікоптерів - 248 (+3) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1372 (+2) од.

крилатих ракет - 350 (+0) од.

кораблів/катерів - 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 4054 (+10) од.

спеціальної техніки - 149 (+0) од.