За добу українські військові знищили три російські гелікоптери, літак та 26 бойових бронемашин
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила 68 420 військових, 248 гелікоптерів, 271 літак і 5321 бойову бронемашину
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 68420 (+480) солдатів
- танків - 2611 (+21) од.
- бойових броньованих машин - 5321 (+26) од.
- артилерійських систем - 1674 (+1) од.
- реактивних систем залпового вогню - 377 (+2) од.
- засобів ППО - 190 (+1) од.
- літаків - 271 (+1) од.
- гелікоптерів - 248 (+3) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1372 (+2) од.
- крилатих ракет - 350 (+0) од.
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4054 (+10) од.
- спеціальної техніки - 149 (+0) од.
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2022, вiвторок
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