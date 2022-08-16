Про це йшлося на брифінгу Повітряних сил ЗСУ.

"Три вертольоти Ка-52 за минулі дві доби було знищено силами протиповітряної оборони, як сухопутних військ, так і повітряних. Крім того, продовжують наші підрозділи зенітно-ракетних військ знищувати безпілотні літальні апарати. Теж вчора за добу було два "Орлани" знищено. Також одну авіаційну крилату ракету Х-59, яку запускають літаки тактичної авіації Росії. Наша авіація продовжує патрулювати повітряний простір в середині країни", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські захисники 15 серпня завдали авіаударів по армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.

"Понад 10 авіаційних ударів було завдано по окупаційних військах на різних стратегічних напрямках - це і Схід, і Південь нашої країни на окупованій території. Уражені реактивні системи залпового вогню, танкові колони, жива сила, броньована техніка противника, також бойові склади із пально-мастильними матеріалами та боєприпасами", - додав Ігнат.

Від початку повномасштабного вторгнення і до 16 серпня Росія втратила близько 43 900 військових, 1880 танків, 4152 броньовані машини та 196 гелікоптерів.

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