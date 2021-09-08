За добу в Україні виявили понад 2,7 тис. випадків COVID-19, померло - 60 людей
7 вересня в Україні зафіксували 2 772 нових випадки коронавірусу, з них дітей – 254, медпрацівників – 46
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, за добу 7 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).
Також за минулу добу: 1 017 осіб потрапили у лікарні, померло – 60, одужало – 1 411 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 303 276 осіб;
- одужало – 2 216 017 осіб;
- летальних випадків – 54 114;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
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