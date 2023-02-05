За добу від дій російських загарбників загинули 4 жителі Донеччини
Упродовж доби 4 лютого від російської збройної агресії загинули четверо жителів Донецької області, ще 11 людей отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Упродовж доби 4 лютого Росія вбила чотирьох мирних жителів Донецької області: зокрема мовиться про трьох мешканців Бахмута й одну людину з Ямполя.
Так, ще 11 людей на Донеччині отримали поранення: в Бахмуті, Дружківці, Орлівці, Іванівському й Авдіївці.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав голова ОВА.
- Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська армія цього тижня кинула всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута Донецької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе