За добу від рук росіян загинуло 6 мирних жителів Донеччини
За минулу добу в Донецький області росіяни вбили шістьох мирних мешканців Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Так, за добу двоє людей загинули в Зарічному, двоє - в Очеретиному, одна - у Бахмуті та одна - у Павлівці.
Також у звільнених громадах виявили дев'ятьох цивільних, яких убили росіяни за час окупації: шестеро - у Лимані, двоє - у Святогірську, одна - в Яровій.
Ще 17 людей за добу отримали поранення.
Загалом у Донецький області від рук окупантів загинула 961 людина, 2347 - зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де наразі неможливо порахувати точну їх кількість.
- 7 жовтня у звільнених Лимані та Святогірську почали процес ексгумації та перезахоронення тіл загиблих під час окупації.
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