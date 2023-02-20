За добу ворог убив трьох мирних жителів Донеччини, одна людина поранена
Минулої доби російські загарбники гатили по населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів загинули три людини
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
19 лютого армія РФ вбила трьох жителів Донеччини. Зокрема у Бахмуті, Богданівці та Авдіївці.
Також одна людина дістала поранення в селі Первомайське.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло 1378 жителів Донеччини та 3070 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголошує очільник області.
- Уранці 19 лютого російська армія завдала ракетного удару по Дружківці в Донецькій області, пошкоджено 2 багатоповерхівки та автомобілі.
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