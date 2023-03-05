За добу ЗСУ ліквідували 930 військових РФ, 5 танків і 5 БПЛА та систему ППО
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 153 120 військових, 3414 танки, 2071 безпілотник, 302 літаки й 289 гелікоптерів
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 153 120 (+930) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3414 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9)
- артилерійських систем – 2426 (+12)
- РСЗВ – 488 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 248 (+1)
- літаків – 302 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10)
- спеціальна техніка ‒ 232 (+2)
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу, РФ використовує мешканців Нової Каховки як "живий щит", ворожа армія втрачає контроль над "козачими батальйонами" на фронті, а ЗСУ відбили понад 130 атак загарбників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе