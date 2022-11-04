За добу ЗСУ знищили 840 російських окупантів, 16 танків, 8 дронів і 28 бронемашин
За час повномасштабного вторгнення на територію України РФ втратила 74,8 тис. рашистів, 5580 бойових бронемашин, 2750 танків, 1450 безпілотників і 201 систему ППО
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати противника від 24 лютого до 4 листопада складають:
- особового складу ‒ близько 74 840 (+840) осіб
- танків ‒ 2750 (+16) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5580 (+28) од.
- артилерійських систем – 1772 (+17) од.
- РСЗВ – 391 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 201 (+3) од.
- літаків – 277 (+0) од.
- гелікоптерів – 258 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8)
- крилаті ракети ‒ 397 (+0)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од.
- спеціальна техніка ‒ 155 (+1)
"840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно", - прокоментували в Генштабі.
За добу найбільших втрат російські загарбники зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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