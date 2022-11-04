За добу ЗСУ знищили 840 російських окупантів, 16 танків, 8 дронів і 28 бронемашин

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати противника від 24 лютого до 4 листопада складають:

особового складу ‒ близько 74 840 (+840) осіб

танків ‒ 2750 (+16) од.

бойових броньованих машин ‒ 5580 (+28) од.

артилерійських систем – 1772 (+17) од.

РСЗВ – 391 (+1) од.

засоби ППО ‒ 201 (+3) од.

літаків – 277 (+0) од.

гелікоптерів – 258 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8)

крилаті ракети ‒ 397 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од.

спеціальна техніка ‒ 155 (+1)

"840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно", - прокоментували в Генштабі.

За добу найбільших втрат російські загарбники зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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