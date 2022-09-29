Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у фейсбуці.

"Завдяки коштам українців підтримка з космосу вже дає результати на полі бою. Провів робочу зустріч з волонтером Сергієм Притулою за участі представників Міністерство оборони та ГУР МО. Серед іншого, обговорили практичні результати безпрецедентного проекту, який було реалізовано влітку. Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність", - зазначив він.

За словами міністра, коли в червні Міноборони запропонувало посилити засоби космічної розвідки, то очікувало підвищення можливостей війська. Зараз усі очікування справдилися. Сили оборони, передусім бойові бригади ЗСУ, отримують інформацію зі спутників. Їх розшифровують і опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

"Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка й Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками. Але головне - це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні", - наголосив Олексій Резніков.

За його словами, ICEYE дають змогу комбінувати дані оптичних супутників від партнерів і дані SAR, що підвищує здатність виявляти й уражати росіян. Під час хмарної чи сніжної погоди супутники стають іще актуальнішими, адже однаково працюють і вдень, і вночі. Також саме українські військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Так, зараз проводять систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на Півдні та Сході України. Інформація надходить від аналітиків до бойових підрозділів дуже щвидко. Це це сильніше ускладнює ворожу логістику, адже росіянам важче приховати свої наміри.

"Тому ще раз хочу подякувати усім, хто долучився до фінансування цієї ініціативи, команді Фонду Сергія Притули - за її втілення, підприємцю Максиму Полякову - за дуже важливе сприяння. Це - реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже у російських військ таких можливостей немає. Я вже неодноразово зазначав, що ми зможемо здолати Росію тільки за рахунок якості нашої оборони. Саме тому вважаю цей проект своєрідним стартапом, що відкриє двері для інших амбіційних ініціатив і рішень", - зауважив міністр.

Він додав, що перевагою оборонного відомства є масштаб діяльності та системності процесів, а волонтерів - мобільність, гнучкість, відсутність формальностей, які супроводжують витрачання бюджетних коштів.

"Скажімо, за 5 місяців Міноборони тільки за прямими контрактами з виробниками передало до ЗСУ понад 500 тис. бронежилетів. Завдяки ритмічній роботі сформовано резерви у понад 150 тис. бронежилетів. Але у березні-квітні оперативна допомога громадян і бізнесу, акумульована через волонтерські структури, була неоціненною для забезпечення армії, чисельність якої вибухово зростала. Так само нелінійні проекти, які в подальшому можуть стати на рейки держави, інколи простіше і швидше запускати як народні ініціативи. Коли героїчна та професійна армія спирається на такий народ - перемога України неминуча", - наголосив міністр.

18 серпня Сергій Притула повідомив, що на зібрані гроші на "байрактари" придбали "народний супутник"

19 серпня очільник Міноборони України Олексій Резніков сказав, що використання даних "народного супутника" дасть підсилити роботу реактивних артилерійських систем з високоточними снарядами.

Андрій Колесник, експерт-аналітик з аерокосмічної діяльності та ексрадник голови Держкосмосу, зазначив, що за кошти волонтерів купили ресурси супутника й доступ до даних супутникового угруповання за адекватною ціною.

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