За кошти волонтерів купили ресурси супутника й доступ до даних супутникового угруповання за адекватною ціною, - ексрадник голови Держкосмосу
Андрій Колесник, експерт-аналітик з аерокосмічної діяльності та ексрадник голови Держкосмосу, зазначив, що зараз на Україну працюють близько 200 супутників, серед них є декілька десятків радарних супутників, але вони всі дають гіршу якість, ніж ту, яку ми будемо отримувати від фінського супутникового угруповання
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Супутник купити можливо, але це потрібно робити на етапі, коли він ще виробляється, і запускати його під власним прапором. На сьогодні всі супутники фінської компанії ICEYE вироблені під прапором Фінляндії та зареєстровані у реєстрі ООН. А ми викупили ресурси одного з супутників угруповання цієї фінської компанії. Тобто повністю можемо замовляти його роботу в інтересах ЗСУ. Крім ресурсів одного супутника, який буде працювати тільки на нас, ми отримали доступ до даних всього супутникового угруповання компанії", - пояснив ексрадник голови Держкосмосу.
Андрій Колесник додав, якщо супутник, ресурс якого ми викупили, не буде перебувати над територією України, то ми можемо використовувати знімки інших супутників з угруповання.
"Щодо ціни, то потрібно сказати, що до війни ми закуповували супутникові знімки переважно з оптичних супутників, а з радарних супутників знімки завжди були набагато дорожчі. Тому, враховуючи, фактори збільшення супутників та купівлю даних з дорожчої технології, ніж ми купували до війни, то можна казати, що ціна дійсно адекватна", - зазначив експерт-аналітик з аерокосмічної діяльності.
Колесник прокоментував щодо супутникових даних, які ми отримуємо безкоштовно від країн-партнерів, але робота цих супутників все-таки небезкоштовна, а їх вартість сплачується урядами країн у рамках військової допомоги Україні. Маючи велику кількість даних з різних супутників, ці знімки нам корисні, але вони більш стосуються оптичного діапазону.
"Загалом зараз на Україну працюють близько 200 супутників, серед них є декілька десятків радарних супутників, але вони всі дають гіршу якість, ніж ту, яку ми будемо отримувати від фінського супутникового угруповання. І це важливо для нас, тому що ми будемо мати безпосередній прямий доступ до супутникових даних, в той час, як у рамках військової допомоги, ми не отримуємо стовідсотково на пряму супутникові знімки та ще й з деякою затримкою, а тут ми зможемо брати та обробляти дані самостійно", - зауважив ексрадник голови Держкосмосу.
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