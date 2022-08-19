"HIMARS зможуть більш ефективно нищити ворога": Резніков про використання "народного супутника"

Про це він написав у facebook.

За його словами, Сергій Притула після збору грошей на "байрактар" звернувся до Міноборони та запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська. Аналізуючи пріоритети оборони, Резніков зазначив, що "ми не переможемо ворога за рахунок кількості. Тільки за рахунок якості".

Згодом фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить українській армії піднятися на кілька сходинок вгору.

За словами міністра, Україна з квітня у перемовинах з партнерами підкреслювала необхідність далекобійної високоточної зброї. У червні держава отримала такі постачання. Для їх оптимального використання військовому командуванню потрібно було суттєво підвищити можливості розвідки. Резніков сказав, що наразі Україна отримує інформацію з супутників від партнерів.

"Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових", - пояснив міністр.

За словами очільника Міноборони, тепер ситуація буде принципово іншою.

"Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності. Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога.", - сказав він.

23 червня Фонд Притули та український блогер Лачен взялися зібрати 500 млн грн на три "байрактари". Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.

27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

18 серпня Сергій Притула повідомив, що за 600 млн грн, зібраних на "байрактари", купив "народний супутник"

19 серпня Притула детально пояснив, навіщо Україні власний супутник, доступ до якого придбали за кошти, зібрані на "байрактари".

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