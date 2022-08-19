Роздільна здатність від півметра. Притула пояснив, навіщо Україні власний супутник

Про це Сергій Притула написав у своєму телеграм-каналі

Для чого Україні і ЗСУ супутник?

Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога.

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Це юридична процедура, яка займає певний час, адже потребує дотримання необхідних норм, внесення змін до реєстрів тощо.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника.

Згідно з угодою, супутник застрахований. Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Як це працює?

На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR супутник діє як ліхтар — він “підсвічує” поверхню землі власними радіохвилями. Тому для зйомки неважливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман, задимленість. SAR супутник “пробиває” все своїми радіохвилями.

Періодичність прольотів

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу.

Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE.Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.

Роздільна здатність

Від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

Швидкість отримання даних

Іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою.

Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

"Вчора мене порвав комент якогось чоловіка: "офігіти, моїх 74 гривні в космосі", – додав наприкінці Притула.

23 червня Фонд Притули та український блогер Лачен взялися зібрати 500 млн грн на три "байрактари". Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.

27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

18 серпня Сергій Притула повідомив, що за 600 млн грн, зібраних на "байрактари", купив "народний супутник"

18 серпня Микола Княжицький зазначив, що доступ до даних з супутника справді принесе неабияку користь Українській Армії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb