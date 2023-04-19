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За два місяці ЗСУ знищили 6 бригад елітних військ РФ, - генерал Маломуж

19 квітня, 2023 середа
15:25
Війна з Росією Окупанти

Генерал армії Микола Маломуж розповів, що сьогодні особовий склад елітних військ армії РФ на 70-80% знищений Збройними силами України

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що ми дуже послабили основні професійні сили та засоби армії РФ. Я не можу сказати, що знищили, але послабили точно. ЗСУ знищують від 500 до 1100 окупантів щоденно. А протягом двох місяців це вже знищення до 6 бригад. Однак бригад спеціального призначення. Фактично, ми говоримо про елітні підрозділи армії РФ. Їх практично сьогодні вже немає", - пояснив Маломуж

Генерал зауважив, що росіяни все ж ще мають сили та засоби для наступальних дій

"Особовий склад елітних військ армії РФ на 70-80% знищений. Однак противника ніколи не потрібно недооцінювати. Росіяни ще мають сили та засоби. Тому ми враховуємо не тільки пріоритетні напрямки, які для себе визначили росіяни. Ми будемо залучати всі засоби по всіх напрямках, щоб звільнити всю нашу територію", - додав він.

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Запоріжжя
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російська армія
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окуповані території
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наступ ЗСУ
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