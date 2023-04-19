За два місяці ЗСУ знищили 6 бригад елітних військ РФ, - генерал Маломуж
Генерал армії Микола Маломуж розповів, що сьогодні особовий склад елітних військ армії РФ на 70-80% знищений Збройними силами України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні ми можемо говорити про те, що ми дуже послабили основні професійні сили та засоби армії РФ. Я не можу сказати, що знищили, але послабили точно. ЗСУ знищують від 500 до 1100 окупантів щоденно. А протягом двох місяців це вже знищення до 6 бригад. Однак бригад спеціального призначення. Фактично, ми говоримо про елітні підрозділи армії РФ. Їх практично сьогодні вже немає", - пояснив Маломуж
Генерал зауважив, що росіяни все ж ще мають сили та засоби для наступальних дій
"Особовий склад елітних військ армії РФ на 70-80% знищений. Однак противника ніколи не потрібно недооцінювати. Росіяни ще мають сили та засоби. Тому ми враховуємо не тільки пріоритетні напрямки, які для себе визначили росіяни. Ми будемо залучати всі засоби по всіх напрямках, щоб звільнити всю нашу територію", - додав він.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 183 750 військових, 3665 танків та 2376 безпілотників
- 14 квітня The Washington Post у своєму матеріалі повідомили про те, що за оцінками США, втрати російських спецпризначенців подекуди сягнули 90-95% осіб: на відновлення може знадобитися десятиліття
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.22
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.64
- Актуальне
- Важливе