Про це йдеться у заяві Євростату.

"Після скорочення чисельності населення у 2020 та 2021 роках через вплив пандемії COVID-19 у 2022 році населення ЄС зросло з 446,7 млн осіб на 1 січня 2022 року до 448,4 млн осіб на 1 січня 2023 року", – наголошують в Євростаті.

Експерти пов'язують такі показники із позитивною сталою міграцією. Зокрема, приріст населення пояснюють збільшенням міграційних переміщень після COVID-19 та масовим припливом громадян з України, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Протягом більш тривалого періоду населення ЄС зросло з 354,5 мільйонів у 1960 році до 448,4 мільйона на 1 січня 2023 року, тобто на 93,9 мільйона осіб.

В останні десятиліття темпи зростання населення поступово сповільнилися: наприклад, населення ЄС збільшувалося в середньому приблизно на 0,8 млн осіб на рік у період 2005-2022 років порівняно з середнім приростом близько 3,0 млн осіб на рік у 1960-х роках.

"Попри те, що населення ЄС скоротилося у 2020 році приблизно на пів мільйона осіб, а у 2021 році - майже на 0,3 млн осіб через пандемію COVID-19, воно почало відновлювати своє зростання, як показують нові цифри", - наголошують у Євростаті.

Зазначається, що населення окремих країн ЄС на 1 січня 2023 року коливалося від 0,5 млн на Мальті до 84,4 млн у Німеччині. Станом на 1 січня 2023 року Німеччина, Франція та Італія разом становили майже половину (47%) загального населення ЄС.

Водночас загальна чисельність населення ЄС зросла у 2022 році, однак попри це зростання населення спостерігалося не в кожній державі-члені. Загалом із 1 січня 2022 року по 2023 рік у семи країнах зафіксовано зменшення чисельності населення, причому найбільше скорочення зафіксовано в Італії (-179 419 осіб), а найменше – у Словаччині (-5 920).

Збільшення спостерігалося в інших 20 країнах, причому найбільше в Німеччині (1 121 721) і найменше - у Латвії (7 251).