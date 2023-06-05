Про це повідомив Український інститут майбутнього.

"В Україні не буде кому створювати ВВП. 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб", – ідеться в повідомленні.

"Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", - додали в Інституті майбутнього.

За даними дослідників, сумарний коефіцієнт народжуваності впав нижче 1, тоді як для зростання чисельності населення має бути більше 2.

"Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих", – наголосили в УІМ.

Фото: УІМ