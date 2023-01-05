Про це інформує з Media Center Ukraine начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Основний напрямок, який у нас працював, - цей "коридор життя" між Василівкою і Запоріжжям в селі Кам'янське, - він закритий", - розповів Старух.

Очільник області розповів, що 4 січня усе-таки евакуюватися змогла одна людина.

"Керівник одного з освітніх закладів, якого, як він стверджує, змушували колаборувати. Він відмовлявся, його привезли та висадили в Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам'янського", - каже голова ОВА.

Старух наголосив, що це єдина людина, яка за останні майже два тижні змогла вийти з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

"Для всіх інших закритий шлях. Вони виставляли обмеження до 15 січня. Наразі немає ознак того, що там мінімально буде відкрито коридор і люди зможуть виїхати", - додав начальник Запорізької обласної військової адміністрації.

5 січня в Центрі національного спротиву розповіли, що загарбники надалі обмежують пересування мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, для виїзду звідти жителям Бердянська й Мелітополя потрібен дозвіл "комендатури".

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