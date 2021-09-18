За голосування на "виборах" до Держдуми мешканцям ОРДЛО окупанти дають "Снікерс". Фотофакт

Про це розповідає Еспресо.TV.



Вчора, 17 вересня, "активісти" виїхали з Донецька до прикордонного російського міста Матвіїв Курган. Окрім "виборців" було ще кілька автобусів, в яких людей везли отримувати паспорти РФ.



"Всім, хто вчора вирушив в поїздку було видано сухпай, до якого увійшли: печиво, яблуко, "Снікерс", вода і вологі серветки", - наводить подробиці DonPress.



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За словами співзасновника української "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського, у "влади" ОРДЛО є план, щоб на псевдовиборах в Держдуму проголосували 450 тисяч жителів "Л-ДНР", що мають з російські паспорти.



У перший день виборів, вчора, 17 вересня, в Росії проголосували близько 80 тисяч жителів ОРДЛО, розповів Лисянський.



В цю кількість включені і ті, хто виїжджав на дільниці у Ростовській області, і ті, хто голосував онлайн.



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За словами правозахисника, людей змушують голосувати за партію Путіна "Єдина Росія".



Крім того, медики занепокоєні, що такі "виборчі" тури призведуь до ще гіршої епідеміологічної ситуації в ОРДЛО.

17-19 вересня 2021 року в РФ відбувається триденне голосування на "виборах" до Держдуми.

У 39 регіонах також "обиратимуть" депутатів місцевих парламентів, в 9 суб'єктах РФ - губернаторів, в 11 обласних центрах - міських голів.





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