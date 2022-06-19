English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За кордоном зараз 15% українських школярів

За кордоном зараз 15% українських школярів

19 червня, 2022 неділя
17:32
війна з Росією школярі, діти

В Україні 1174 школи під окупацією, а 651 тис. школярів перебувають за кордоном

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет у інтерв'ю Суспільному.

"651 000 дітей шкільного віку зараз поза межами України. 1174 школи під окупацією", - наголосив він.

Міністр нагадав, що з 24 лютого оголосили вимушені канікули на два тижні, а з 14 березня МОН оприлюднило рекомендацію й майже 12 800 шкіл розпочали навчання.

"Так, в змішаному режимі. Були регіони, в яких взагалі не можна було організовувати освітній процес. Це прифронтові області. Але навіть на окупованих територіях ми все одно розпочали роботу. Якщо взяти, наприклад Херсон, то із 60 директорів шкіл тільки двоє погодились працювати з загарбниками", - наголосив Сергій Шкарлет.

За його словами, МОН упоралося з проблемою збереження освітянських реєстрів із персональними даними з верифікації документів про освіту. Також дали змогу отримувати атестати через дипустанови для тих 9- та 11-класників, котрі перебувають за кордоном. 

Сергій Шкарлет зауважив, що провести ЗНО під час повномасштабної війни було б неможливо, тому запровадили аналог - національний мультипредметний тест.

"Комплексний мультипредметний тест замість 3-4 дисциплін. Пишеться 120 хвилин. У випадку повітряної тривоги є можливість спуститись в бомбосховище, потім його дописати", - зазначив очільник МОН.

Довідка

За даними державної установи Інститут освітньої аналітики, на початок 2021-2022 року в українських школах усіх типів та форм власності сумарно навчалося 4 230 358 учнів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

освіта
школа
Міносвіти
діти
статистика
Сергій Шкарлет
Читайте також:
окупанти танк
18 червня, 2022 субота
Росіяни продовжують наступ на Слов'янськ та змінили тактику в Сєверодонецьку, - Генштаб ЗСУ
ssu.gov.ua
18 червня, 2022 субота
Влада Херсонщини назвала ім'я зрадника, що видав Росії карту мінних полів
Лукашенко
18 червня, 2022 субота
"Тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія": Лукашенко розповів про розмови з Путіним і анонсував переділ світу
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
19 червня
18:15
Ексклюзив
Глен Грант
Війна триватиме від пів року до року, – британський військовий експерт Глен Грант
18:02
У Києві відновлять автомобільний рух між мостами Метро й Патона
17:59
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
Казахстан є однією з цілей для Путіна, - полковник Костенко
17:59
На фото провідники та лідер гурту Калуш
Через сходження вагонів на Черкащині змінено маршрут кількох поїздів
17:54
Візи для відвідин України росіяни отримуватимуть через третю країну
17:28
Олаф Шольц
Шольц закликав модернізувати ЄС, щоб полегшити прийняття нових членів
17:27
Ексклюзив
окупанти
На Заході бояться, що перенесення війни на територію Росії стимулюватиме росіян до загальної мобілізації, - Віктор Чумак
17:21
військові навчання
Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору
17:09
бомбосховища
Всі новобудови матимуть надійні бомбосховища. Закон прийнято за основу
17:05
Мер Чернігова Владислав Атрошенко
"Дискредитують подібними діями президента". Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі, де він мав домовлятися про допомогу у відновленні міста
16:56
газове родовище
Болгарія почала отримувати газ із Азербайджану на заміну російському, - ЗМІ
16:51
Мелітополь
Росіяни створили в Мелітополі псевдоуніверситет і наказують "переоформлюватись" у ньому місцевим студентам
16:42
На фото Масі Наєм
Масі Найєм опублікував перше фото після поранення і операції
16:39
Петро Порошенко
Порошенко закликає владу створити спільний орган для реалізації "дорожньої карти" членства України в Євросоюзі
16:38
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Культура не може бути поза політикою
16:28
Володимир Ар’єв
Ми добились скасування військового збору для бійців на передовій – Ар’єв
16:25
Володимир В'ятрович
3:0 на користь України!
16:19
На фото карта Монобанку
Український банк розігрує карти із побажанням для російського корабля за донат для ЗСУ
16:07
Ексклюзив
Глен Грант
Україні потрібно воювати маневрено, адже Росія має багато гарматного мʼяса, - військовий експерт Глен Грант
16:05
український паспорт
Відтепер український паспорт можна отримати за кордоном
16:00
фейк фейкові новини
РФ поширює фейк, що для вступу до ЄС від України вимагають не прославляти Бандеру
15:55
Тайсон Ф'юрі
Британському боксеру Ф'юрі заборонили в'їзд до США
15:51
Євроcoюз ЄС
За надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС проголосували 315 народних депутатів
15:47
Ексклюзив
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Росіян треба переконувати, що їм потрібні їхні люди й тіла загиблих, - Максим Жорін
15:42
Ексклюзив
Віталій Портников
Це не та війна, яка закінчиться перемовинами, - Портников
15:35
Єнс Столтенберг
НАТО оголосить Росію загрозою миру і безпеці, - Столтенберг
15:28
Бріджит Брінк
Посол США відповіла на звинувачення у зволіканні з військовою допомогою Україні
15:21
Binance
Криптовалютна біржа Binance виділила $1,2 млн на допомогу українським мігрантам
15:13
Дмитро Медведєв
"Медведєв сьогодні - клоун", - голова Мюнхенської конференції про погрози експрезидента РФ
15:11
Оновлено
Командир Легіону Свободи Олег Куцин
Загинув командир "Карпатської Січі" Олег Куцин
15:09
рейди поліції у львові
На Київщині вночі проводитимуть рейди для контролю безпеки
15:00
Верховна Рада України
Україна вийшла із кількох міжнародних угод з СНД і Росією
14:44
Мелітополь
ЗСУ просунулися ще на 10 км у бік Мелітополя, - міський голова Федоров
14:43
Бердянськ
У районі Сєверодонецька нацгвардійці знищили російську БМП
14:34
Ексклюзив
рашисти
Росія зацікавлена в переговорах, щоб мати час підготувати резерви, - журналіст Гармаш
14:25
М-777
На Запоріжжі росіяни обстріляли Гуляйпілля: пошкоджено будинки, магазин і гаражі
14:24
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
ЗСУ швидше знищують російську армію, ніж армія Росії нашу, - генерал-майор запасу Чумак
14:21
росія прапор занепад
Вважати, що Москва стане адекватним світовим гравцем завдяки модернізації було помилкою, – посол США при ОБСЄ
14:20
Майк Тайсон
Легендарний боксер Майк Тайсон підтримав Україну
14:19
музика росії
Рада заборонила музику та книги з Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV