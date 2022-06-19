Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет у інтерв'ю Суспільному.

"651 000 дітей шкільного віку зараз поза межами України. 1174 школи під окупацією", - наголосив він.

Міністр нагадав, що з 24 лютого оголосили вимушені канікули на два тижні, а з 14 березня МОН оприлюднило рекомендацію й майже 12 800 шкіл розпочали навчання.

"Так, в змішаному режимі. Були регіони, в яких взагалі не можна було організовувати освітній процес. Це прифронтові області. Але навіть на окупованих територіях ми все одно розпочали роботу. Якщо взяти, наприклад Херсон, то із 60 директорів шкіл тільки двоє погодились працювати з загарбниками", - наголосив Сергій Шкарлет.

За його словами, МОН упоралося з проблемою збереження освітянських реєстрів із персональними даними з верифікації документів про освіту. Також дали змогу отримувати атестати через дипустанови для тих 9- та 11-класників, котрі перебувають за кордоном.

Сергій Шкарлет зауважив, що провести ЗНО під час повномасштабної війни було б неможливо, тому запровадили аналог - національний мультипредметний тест.

"Комплексний мультипредметний тест замість 3-4 дисциплін. Пишеться 120 хвилин. У випадку повітряної тривоги є можливість спуститись в бомбосховище, потім його дописати", - зазначив очільник МОН.

Довідка

За даними державної установи Інститут освітньої аналітики, на початок 2021-2022 року в українських школах усіх типів та форм власності сумарно навчалося 4 230 358 учнів.

12 червня в МОН повідомили, що 1 вересня навчання у школах розпочнеться в режимі офлайн лише в тих регіонах, де даватиме змогу безпекова ситуація.

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