У МОН розповіли, за яких умов українські школярі сядуть 1 вересня за парти
Навчальний процес в українських школах відновиться 1 вересня в режимі офлайн лише в тих регіонах, де дозволятиме безпекова ситуація
Про це заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у етері національного телемарафону.
"Ми маємо стриманий оптимізм і хочемо, щоб з 1 вересня діти пішли офлайн до школи. Але, я наголошую, лише там, де дозволяє безпекова ситуація. Тобто там, де розриваються бомби, звичайно, навчання не буде", - розповів Вітренко.
Він додав, що з організації початку нового навчального року вже було проведено нараду.
"Що стосується 1 вересня, то була проведена нарада за участю прем'єр-міністра, на якій були присутні голова МОН та представники ДСНС. Було розроблено план для реалізації того, щоб вже з 1 вересня діти пішли до школи, а студенти в університети", - сказав Вітренко.
- 7 червня Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн.
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