За літо максимальна температура води у Дніпрі досягала позначки + 28 ºС
Влітку максимальна температура води у 2021 році була 16 липня і склала 28 ºС
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
“За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 2 вересня 2021 року середньодобова температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20°С у бік зниження”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перехід температури води через +20°С у бік підвищення відбувся цього року 13 червня, тобто період з комфортною температурою води у 2021 році тривав 82 дні.
Повідомляється, що максимальна температура води у 2021 році була відмічена 16 липня і склала 28.0 º С.
Найраніше перехід температури води через +20ºС у бік зростання спостерігався 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках.
Також зазначається, що найвищою температура води за час проведення спостережень була у 2010 році – 28,6 ºС, а найнижчою 22.1 ºС - у 1993 році.
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