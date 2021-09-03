За літо максимальна температура води у Дніпрі досягала позначки + 28 ºС

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 2 вересня 2021 року середньодобова температура води у Дніпрі перейшла через відмітку +20°С у бік зниження”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перехід температури води через +20°С у бік підвищення відбувся цього року 13 червня, тобто період з комфортною температурою води у 2021 році тривав 82 дні.

Середня тривалість з комфортною температурою за період спостережень - 90 днів, найдовша - 115 днів у 2018 році, а найкоротша - 52 дні у 1994 році. Повідомляється, що максимальна температура води у 2021 році була відмічена 16 липня і склала 28.0 º С. Найраніше перехід температури води через +20ºС у бік зростання спостерігався 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках. Середня багаторічна дата переходу температури води через +20ºС у бік зниження – 9 серпня у 1987 році, а найпізніша –18 вересня 2020 року. Також зазначається, що найвищою температура води за час проведення спостережень була у 2010 році – 28,6 ºС, а найнижчою 22.1 ºС - у 1993 році.

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