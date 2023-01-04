Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

"У 2022 році в умовах війни український бізнес експортував товарів на 44,1 млрд доларів і вагою 99,8 млн тон. У звичайних умовах показники торгівлі могли би видатись катастрофічними, адже вартість експорту на 35% менша, ніж в 2021. А фізичні обсяги скоротилися на 38,4%. Тим не менш в умовах війни це – подвиг: вивезти в умовах блокади портів і постійних атак на інфраструктуру майже 100 млн тон продукції (з яких 16,3 млн тонн – через "зерновий коридор"). Це перший рік, коли обсяг експорту і логістика вийшли на перший план", – написав він.

За даними Качки, основним експортним товаром України стала кукурудза – 24,99 млн тонн на 5,94 млрд доларів (+1%).

Інші показники:

соняшникова олія – 4,29 млн тонн на 5,46 млрд доларів (-14,4%)

залізна руда – 23,9 млн тонн на 2,9 млрд доларів (-57,8%)

пшениця – 11,2 млн тонн на 2,6 млрд доларів (-44,7%)

ріпак – 3,12 млн тонн на 1,54 млрд доларів (-8,6%)

проводи ізольовані – 65 900 тонн на 1,32 млрд доларів (-16,4%)

насіння соняшнику – 2,7 млн тонн на 1,26 млрд доларів (+3200%)

напівфабрикати зі сталі – 1,9 млн тонн на 1,1 млрд доларів

гарячекатаний прокат – 1,3 млн тонн на 1 млрд доларів

соя – 1,99 млн тонн на 862 млн доларів (+42%)

м'ясо птиці – 413 000 тонн на 852 млн доларів (+19%)

63% експорту припало на Євросоюз – 27,9 млрд доларів (Польща – 6,6 млрд доларів, Румунія – 3,8 млрд доларів, Угорщина – 2,27 млрд доларів, Німеччина – 2,23 млрд доларів, Італія – 1,5 млрд доларів, Іспанія – 1,5 млрд доларів).

Найбільшим ринком експорту за межами ЄС стала Туреччина (2,9 млрд доларів), на другому місці – Китай (2,46 млрд доларів).

За даними Мінінфраструктури, за святкові вихідні "зерновим коридором" із українських портів вийшло 9 суден із продовольством.

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