За минулий рік Україна експортувала товарів на $44,1 млрд. Це на 35% менше, ніж у 2021 році
За минулий рік Україна експортувала товарів на $44,1 млрд. Це на 35% менше, ніж у 2021 році, однак враховуючи воєнні реалії, "це – подвиг"
Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.
"У 2022 році в умовах війни український бізнес експортував товарів на 44,1 млрд доларів і вагою 99,8 млн тон. У звичайних умовах показники торгівлі могли би видатись катастрофічними, адже вартість експорту на 35% менша, ніж в 2021. А фізичні обсяги скоротилися на 38,4%. Тим не менш в умовах війни це – подвиг: вивезти в умовах блокади портів і постійних атак на інфраструктуру майже 100 млн тон продукції (з яких 16,3 млн тонн – через "зерновий коридор"). Це перший рік, коли обсяг експорту і логістика вийшли на перший план", – написав він.
За даними Качки, основним експортним товаром України стала кукурудза – 24,99 млн тонн на 5,94 млрд доларів (+1%).
Інші показники:
- соняшникова олія – 4,29 млн тонн на 5,46 млрд доларів (-14,4%)
- залізна руда – 23,9 млн тонн на 2,9 млрд доларів (-57,8%)
- пшениця – 11,2 млн тонн на 2,6 млрд доларів (-44,7%)
- ріпак – 3,12 млн тонн на 1,54 млрд доларів (-8,6%)
- проводи ізольовані – 65 900 тонн на 1,32 млрд доларів (-16,4%)
- насіння соняшнику – 2,7 млн тонн на 1,26 млрд доларів (+3200%)
- напівфабрикати зі сталі – 1,9 млн тонн на 1,1 млрд доларів
- гарячекатаний прокат – 1,3 млн тонн на 1 млрд доларів
- соя – 1,99 млн тонн на 862 млн доларів (+42%)
- м'ясо птиці – 413 000 тонн на 852 млн доларів (+19%)
63% експорту припало на Євросоюз – 27,9 млрд доларів (Польща – 6,6 млрд доларів, Румунія – 3,8 млрд доларів, Угорщина – 2,27 млрд доларів, Німеччина – 2,23 млрд доларів, Італія – 1,5 млрд доларів, Іспанія – 1,5 млрд доларів).
Найбільшим ринком експорту за межами ЄС стала Туреччина (2,9 млрд доларів), на другому місці – Китай (2,46 млрд доларів).
- За даними Мінінфраструктури, за святкові вихідні "зерновим коридором" із українських портів вийшло 9 суден із продовольством.
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